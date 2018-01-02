Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в деревне в Оренбургской области РФ

Тела семи человек были обнаружены в жилом доме в одном из сел в Курманаевском районе Оренбургской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный информированный источник.

«Тела погибших, трое из которых дети, были обнаружены в понедельник вечером в жилом доме одной из деревень. Обстоятельства их смерти устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

В областном управлении Следственного комитета «Интерфаксу» сообщили, что погибшие предположительно отравились угарным газом.

Источник в экстренных службах рассказал агентству, что причиной отравления стал сильный пожар, начавшийся днем 1 января.

«Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом», — сказал источник.

Он добавил, что при осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. // Медиазона