Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в деревне в Оренбургской области РФ

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Тела семи человек были обнаружены в жилом доме в одном из сел в Курманаевском районе Оренбургской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный информированный источник.
«Тела погибших, трое из которых дети, были обнаружены в понедельник вечером в жилом доме одной из деревень. Обстоятельства их смерти устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
В областном управлении Следственного комитета «Интерфаксу» сообщили, что погибшие предположительно отравились угарным газом.
Источник в экстренных службах рассказал агентству, что причиной отравления стал сильный пожар, начавшийся днем 1 января.
«Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом», — сказал источник.
Он добавил, что при осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. // Медиазона
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