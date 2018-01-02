В Ивано-Франковске от угарного газа погибли поэтесса-целительница, ее муж и четверо детей

Семья, которая отравилась угарным газом в центре Ивано-Франковска, могла погибнуть из-за нового газового котла.

В субботу, 30 декабря, жертвами трагедии в собственной квартире стали члены семьи известной нетрадиционной целительницы, поэтессы и психолога - Оксаны (Русаны) Гордиенко.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

Вместе с ней погибла вся ее семья – муж Сергей и четверо детей: двое дочерей и двое сыновей. Самому младшему малышу не было и года.

Тела погибших обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости.

В городской комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили изданию, что новый котел мог стать причиной трагедии.

Его было установлено в квартире соседей погибшей семьи Гордиенко. Газовики утверждают, что котел не был должным образом введен в эксплуатацию.

Позже в той квартире нашли тело 22-летней девушки. // ТСН