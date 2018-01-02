Затриманий екс-наречений убитої Ноздровської відмовився надати свідчення

Про це він сам повідомив Громадському. Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього його питали про стосунки з Іриною.

«З Іриною ми познайомились на роботі. Я фахівець цивільного захисту, а вона в юридичний відділ прийшла до нас працювати. Зустрічалися ми з листопада 2016-го до червня 2017-го. У неї була така робота, яка займали весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можна ми бути разом. Але я ніколи не втрачав надії, щоб повернути все. Уже все до того йшло якщо чесно... Але так от воно тепер все. Я так її любив...», — сказав він, додавши, що востаннє бачив Ірину в серпні 2017-го біля метро.

«Я її востаннє бачив у серпні місяці біля Майдану Незалежності. Вона була дуже зосереджена на своїх судових справах, в неї їх дві було, як вона їх називала основними. Плюс вона дуже піклувалися своєю сім'єю», — зазначив Віталій Сергеєв.

На питання, чи має він здогадки про те, хто міг вчинити вбивство, чоловік відповів, що не має жодних припущень.

«Чесно, ось на це питання я не відповім. Я не думаю фігуранти справи про ДТП стали б себе так видавати... не знаю чесно», — сказав він.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Авто Віталія правоохоронці забрали для проведення експертизи. Водночас, адвокатка Ганна Чернецька зазначила у коментарі Громадському, що авто будо вилучено незаконно, через те, що оформлене на Віталія, а згоду на вилучення давав батько.

Раніше повідомлялося, що колишнього нареченого Ноздровської запросили на допит. Його батько Віктор Сергеєв наголосив, що у вечір зникнення Ірини, 29 грудня, Віталій був вдома, а останні три дні провів у селі Демидів з батьками Ірини.

Востаннє, з Іриною говорила мама телефоном, 29 грудня, близько 18-ї вечора. Тоді Ірина сказала, що їде у автобусі та їй не зручно говорити. Близько 20-ї Віталію зателефонував батько Ірини і сказав, що вона не виходить на зв'язок.

Приблизно о 21-й Віталій разом із батьком вирушили з Києва до села Демидів Вишгородського району шукати її та продовжували пошуки до 5-ї ранку.

29 грудня у Києві зникла юристка Ірина Ноздровська, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП. 1 січня під Києвом у річці знайшли тіло Ноздровської. Поліція вважає це вбивство умисним.

27 грудня, захист винуватця ДТП, у якому загинула сестра Ірини, Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області майже добився його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд ухвалив відправити справу на перегляд і продовжив йому арешт на 60 діб. Про це Ноздровська писала у Facebook.

«Як виявилось, вбивці, які мають цирози, гепатити, енцефалопатії та купу інших прєлєстєй, спокійно можуть скористатись Законом «Про амністію», вийти на волю та впевнено продовжувати свою кримінальну кар’єру. Втім, завдяки громадськості, яка довгі роки контролювала цю справу і постійно тримала руку на пульсі, цього таки не сталось!», — зазначила тоді вона.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатінскую. Дядько винуватця ДТП на той момент був главою Вишгородського районного суду.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді і неодноразово повідомляла про погрози.