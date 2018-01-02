Директора научно-исследовательского учреждения задержали за вымогательство полумиллиона долларов

Правоохранители задержали и его сообщника. Суд отправил обоих под арест на 60 дней

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на получении взятки в размере 300 тысяч долларов из запланированных 500 тысяч директора одного из научно-исследовательских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что задержали взяточника 31 декабря, когда тот получил только часть денег.

"30 декабря 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника. По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в НАБУ, деньги требовали за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием.

В итоге задержанным сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины. Также 1 января директора научно-исследовательского учреждения суд отправил под арест на 60 дней с правом на залог в 3 миллиона гривен. Его сообщника также арестовали, но залог немного меньше – 1 миллион.

Как уже сообщалось в СМИ, задержанным оказался Орест Фурдычко – директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины, экс-председатель Львовского областного совета. // Сегодня