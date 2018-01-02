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В Хмельницкой области задержали водителя, который убил на переходе женщину и травмировал ее ребенка

02.01.2018 12:29

 В Хмельницкой обл. полицейские задержали водителя автомобиля, который накануне сбил мать с двухлетним ребенком. 

Об этом сообщила спикер полиции в Хмельницкой области Инна Глега.

ДТП в Хмельницкой области, 1.01.2018 Сайт города Шепетовка

"Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот человек одиозный для этой местности - не раз ранее судим за кражи, он достаточно хорошо знаком местным работникам полиции. Открыто производство по ч. 2 статьи 286 УК Украины. Суд определит наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – отметила Глега.

Она добавила, что пострадавший в результате ДТП ребенок находится в реанимации местной больницы, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

Напомним, 1 января в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. В результате ДТП женщина погибла на месте. Водитель легковушки с места аварии сбежал. // 112.ua

 

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