На Львовщине мужчине взрывом петарды оторвало пальцы

В г. Самбор Львовской области мужчине во время празднования Нового года взрывом петарды оторвало два пальца на руке.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции 1 января в 04.00 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Чайковского в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадал 37-летний мужчина.

Потерпевший, которому взрывом петарды оторвало два пальца на левой руке, госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские установили, что житель Самбора, празднуя Новый год в своей квартире, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды, однако она взорвалась у него в руке.

В настоящее время устанавливается происхождение пиротехники, а также где ее приобрел пострадавший.

Как передает корреспондент УНИАН, на территории области нет запрета на использование сертифицированных пиротехнических средств. Однако в Львове постановлением Львовского городского совета от 17 декабря 2015 года запрещено использование и реализацию фейерверков, салютов, пиротехнических изделий, других средств пиротехники со световым, искровым, дымовым, звуковым, смешанным эффектами и других взрывоопасных устройств, пока в Украине будет проводиться АТО. За соблюдением этого постановления следит Национальная полиция.