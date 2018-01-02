Корабли ВМС Украины в Черном море перехватили судно с огромной партией контрабанды

В Черном море задержано иностранное судно с почти 1740 ящиками контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, разоблачить и перехватить контрабандистов удалось во взаимодействии сотрудников СБУ, Госпогранслужбы и Военно-морских сил ВСУ.

"Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) – Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено в 11,5 милях на траверзе н .п. Курортное Одесской области и сопровождено в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ", – сообщили пограничники.

По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков.

Сейчас судно-нарушитель задержано. Проводится проверка. // Сегодня