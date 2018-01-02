Справу стосовно банди, до складу якої входили працівники поліці, направлено до суду

Прокуратурою Запорізької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням шести осіб, серед яких на час вчинення злочинів четверо були працівниками поліції, у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2017 року по 8 червня 2017 року працівники поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Запорізькій області спільно з оперуповноваженим Дніпровського відділення поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області та цивільними особами, діючі у складі озброєної організованої групи – банди, вчиняли розбійні напади на мешканців м. Запоріжжя з метою заволодіння їх майном, поєднані з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу, у тому числі з проникненням у житло.

Довідково: санкція ст. 257 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 15 років з конфіскацієюмайна; санкція ч. 4 ст. 187 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

«УК»