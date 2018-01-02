Насильника из Нововолынска снова будут будут судить, теперь за угрозу убийством прокурору

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Нововолынский отдел Владимир-Волынской местной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве о угрозе убийством в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, совершенное ранее судимым за изнасилование 27-летним жителем Нововолынска.
Как сообщили «УК» в пресс-службе прокуратуры области, мужчина, по которому в 2017 году направлено в суд четыре обвинительных акта о совершении им краж, грабежей и легких телесных повреждений, во время подготовительного заседания Нововолинского городского суда в одном из этих уголовных производств после провозглашения судом решения о продлении срока содержания под стражей пригрозил убийством прокурору Иваничивского отдела Владимир-Волынской местной прокуратуры , которая поддерживает в производстве публичное обвинение в суде.
Поэтому его будут судить еще и за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК Украины.
Далее - слово за судом.
«УК»
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