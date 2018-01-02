Судят не только тех кто берет взятки, но и тех кто дает

Вінничанин, який дав дві з половиною тисячі доларів неправомірної вигоди правоохоронцю, відповідатиме у суді

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, до Вінницького міського суду скеровано обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України відносно одного із мешканців м. Вінниці, який надав неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США працівнику Національної поліції за сприяння у не притягненні особи до кримінальної відповідальності за ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та поверненні частини речових доказів, а саме вилучених наркотичних засобів.

Процесуальне керівництво та підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Вінницької області.



Довідково: ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

«УК»



