Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Польше открыли доступ к реестру с данными педофилов

02.01.2018 17:05

Всего опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

 

В Польше с 1 января официально открыли реестр с данными педофилов. Об этом сообщиломинистерство юстиции Польши.

Минюст Польши опубликовал данные 768 сексуальных преступников / Фото coltera via flickr.com

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен столкнуться с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", – подчеркнул глава ведомства Збигнев Зебро.

По его словам, "преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом". Соответствующие изменения внесли в Уголовный кодекс страны. Зебро напомнил, что подобный реестр работает в США.

Всего опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Также в этот список попали распространители детской порнографии. Суды отказали в размещении информации о них в открытом доступе. Закрытым реестром смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, а также руководители школ и летних лагерей для отдыха детей. // УНИАН

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...