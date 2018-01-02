В Польше открыли доступ к реестру с данными педофилов

Всего опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

В Польше с 1 января официально открыли реестр с данными педофилов. Об этом сообщиломинистерство юстиции Польши.

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен столкнуться с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", – подчеркнул глава ведомства Збигнев Зебро.

По его словам, "преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом". Соответствующие изменения внесли в Уголовный кодекс страны. Зебро напомнил, что подобный реестр работает в США.

Всего опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Также в этот список попали распространители детской порнографии. Суды отказали в размещении информации о них в открытом доступе. Закрытым реестром смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, а также руководители школ и летних лагерей для отдыха детей. // УНИАН