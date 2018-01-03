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До 8 лет лишения свободы «светит» зятю, ударившему ножом в грудь 76-летнего тестя

02.01.2018 17:28

Жителю Сокальщини, который нанес ножевое ранение родственнику, грозит до 8 лет лишения свободы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, по процессуального руководства Червоноградской местной прокуратуры, Сокальским отделением полиции осуществляется досудебное расследование в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины ( умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Установлено, что 24.12.2017 во время семейной ссоры, по месту совместного проживания в одном из сел Сокальского района, зять нанес 76-летнему тестю ножевое ранение в грудь.

В этот же день злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и 26.12.2017, следственным судьей Сокольского районного суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Справка: санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

«УК»

 

 

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