Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

На 10 лет может сесть жительница Черкасщины, которая по пьяни ногами до смерти избила мужчину

02.01.2018 18:14

По результатам предварительного расследования Звенигородской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Катеринопольского района, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили «УК» в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, досудебным расследованием установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений, умышленно нанесла удары ногой в область грудной клетки и головы 55-летнему местному жителю, в результате чего пострадавший через несколько дней скончался.

Справка: за совершенное злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

«УК»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...