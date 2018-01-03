На 10 лет может сесть жительница Черкасщины, которая по пьяни ногами до смерти избила мужчину

По результатам предварительного расследования Звенигородской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Катеринопольского района, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили «УК» в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, досудебным расследованием установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений, умышленно нанесла удары ногой в область грудной клетки и головы 55-летнему местному жителю, в результате чего пострадавший через несколько дней скончался.

Справка: за совершенное злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

«УК»