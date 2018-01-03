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Уголовник с Луганщины поджег квартиру в Киеве, чтобы скрыть убийство хозяина

03.01.2018 00:05

В Киеве после пожара на улице Потапова в квартире обнаружили тело мужчины с травмами головы. 

Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции, передает УНН.

Мужчина в Киеве поджег квартиру, чтобы скрыть убийство

При осмотре места происшествия оперативники обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами на лице. Правоохранители опросили соседей и сестру потерпевшего. Они сообщили, что мужчина проживал сам, нигде не работал, а накануне вместе с неизвестным употреблял спиртные напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Это - 34-летний уроженец Луганской области, ранее судимый за нанесение легких телесных повреждений.

Мужчина сообщил, что во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру, сообщили правоохранители.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал мужчине меру пресечения - домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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