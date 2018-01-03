Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Конституционный суд Молдовы вновь приостановил полномочия прокремлевского президента Додона

03.01.2018 01:38

Обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру

В Молдавии Конституционный суд временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение он принял 2 января по запросу группы депутатов от правящей коалиции, передает "Интерфакс".

додон

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру.

В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Напомним, что похожая ситуация произошла в октябре прошлого года, когда Игорь Додон неоднократно отклонял кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны. Затем, после решения СКК, полномочия главы государства были временно приостановлены, и назначение Стурзы на должность было подписано председателем парламента Андриану Канду. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...