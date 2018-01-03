Конституционный суд Молдовы вновь приостановил полномочия прокремлевского президента Додона

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Обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру
В Молдавии Конституционный суд временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение он принял 2 января по запросу группы депутатов от правящей коалиции, передает "Интерфакс".
Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.
Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру.
В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.
Напомним, что похожая ситуация произошла в октябре прошлого года, когда Игорь Додон неоднократно отклонял кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны. Затем, после решения СКК, полномочия главы государства были временно приостановлены, и назначение Стурзы на должность было подписано председателем парламента Андриану Канду. // 112.ua
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