В Киеве задержали преступника, ограбившего двух несовершеннолетних

"В Киеве патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к разбойному нападению на двух несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.





Как отмечается, патрульные полицейские прибыли на вызов о разбое на улицу Уманскую, где сразу задержали лицо, на которое указывали очевидцы. Как выяснилось, на стадионе неподалеку этот человек подошел к двум несовершеннолетним девушкам - 14 и 13 лет - и, угрожая ножом, отобрал у них мобильные телефоны.



Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже, во время отработки прилегающей территории, стражи порядка нашли еще один телефон и нож. // УНН