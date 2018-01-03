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В Киеве задержали преступника, ограбившего двух несовершеннолетних

03.01.2018 02:27

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Киева.

"В Киеве патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к разбойному нападению на двух несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.

В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних задержан мужчина

Как отмечается, патрульные полицейские прибыли на вызов о разбое на улицу Уманскую, где сразу задержали лицо, на которое указывали очевидцы. Как выяснилось, на стадионе неподалеку этот человек подошел к двум несовершеннолетним девушкам - 14 и 13 лет - и, угрожая ножом, отобрал у них мобильные телефоны.

Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже, во время отработки прилегающей территории, стражи порядка нашли еще один телефон и нож. // УНН

 

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