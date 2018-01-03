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На Оренбургщине и Курганщине от отравления угарным газом погибли 12 человек

03.01.2018 08:41

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) после гибели 12 человек предположительно от отравления угарным газом в Оренбургской и Курганской областях.

 

Оренбургское управление Следственного комитета возбудило дело после гибели семерых человек в жилом доме в селе Скворцовка. В доме жила пенсионерка с 25-летним безработным сыном. Во время инцидента хозяйки не было дома. «1 января 2018 года за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина, и её трое детей 5, 6 и 16 лет», — уточняют в СК.

Картинки по запросу угарный газ

В результате осмотра выяснилось, что дом отапливался с помощью газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, из-за чего угарный газ наполнил помещение. Следователи допускают, что к гибели людей привела неисправность печного отопления.

Источник «Интерфакса» сообщал о пожаре в доме, но в СК не упоминают какое-либо возгорание. Еще вчера, 1 января, в ведомстве назвали вероятной причиной гибели семерых человек отравление угарным газом.

В Курганской области 1 января около 21:00 в частном доме в селе Петропавловское Катайского района нашли тела пятерых человек, в том числе мальчика 2007 года рождения. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Здоровье девочки 2004 года рождения, которая также была в доме, ничего не угрожает.

По предварительным данным, пятеро человек в Петропавловском погибли в результате острого отравления угарным газом из-за неисправной работы оборудования газового отопления. // Медиазона

 

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