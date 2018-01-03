Тарифи на електроенергію для підприємств знов скоректують на 16%, тарифи для населення не зміняться

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у 2018 році підвищити ціну електроенергії на майже 16%.

Як стверджують в комісії, зростання тарифів на електроенергію пов'язане із двома основними факторами - зростання індикативної ціни вугілля у структурі оптової ринкової ціни на чверть у 2018 році, а також збільшення обсягів генерації електроенергії з ТЕС.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП. Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня - ще на 6,1%.

Незважаючи на зростання оптової ринкової ціни електроенергії, тарифи для населення не зміняться. Крім того, в Україні сьогодні встановлені найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення і промисловості. Про це в ході засідання Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), присвяченого утвердженню оптової ринкової ціни вугілля на 2018 рік, заявив глава комісії Дмитро Вовк.

Як відомо, з 1 серпня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, яка виробляється на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

У вересні 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що тарифи на електроенергію в Україні - найнижчі в Європі.

У жовтні 2017 року Вовк повідомив, що НКРЕКУ отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.

У грудні голова НКРЕКП повідомив, що для промислових споживачів ціна з 1 січня зросте на 10-15%.