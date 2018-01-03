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Похоже, что пьяный судья попал в громкое ДТП в Киеве и пытался бежать, но люди не дали (фото, видео)

03.01.2018 00:35

В Киеве, на Житомирской трассе, на повороте в село Белогородку в Киево-Святошинском районе, произошло ДТП, в котором водитель Форда-Мустанг, выехав на встречную полосу, протаранил автомобиль Рено Дастер, который слетел с дороги в кювет.

Об этом, сообщает группа в ФБ, dtp.kiev.ua, корреспондент которой находится на месте аварии. Как утверждают очевидцы происшествия, водитель был пьян, и пытался имитировать плохое самочуствие, чтобы сбежать с места ДТП на машине скорой помощи. По неподтвержденным пока данным, виновником происшествия, является судья Киево-Святошинского райсуда г.Киева Усатов Дмитрий Дмитриевич.

Водитель-нарушитель

Однако, свидетели аварии, не дали убежать и заставили пройти нарушителся тест на алкоголь, который показал его наличее в крови в размере 1.52 промилле.Водитель  Рено Дастер, попал после этого столкновения в реанимацию. На место прибыла опергруппа с информацией, что якобы пьяного водителя  избили.  

У судьи Киево-Святошинского райсуда г.Киева Усатова Дмитрий Дмитриевича, в собственности действительно есть автомобиль FORD Mustang 1994-го года выпуска, это следует из его декларации за 2016-й год.

Объяснения Дмитрия УСАТОВА из Киево-Святошинского райсуда г.Киева не спасли его от выговора. Фото: zib.com.ua

Сам судья Усатов уже подозревался в пристрастии к алкоголю. в 2012 году с жалобой на судью Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова - обратился один из адвокатов, но она не увенчались успехом. Предоставленный видеоролик, на котором судья якобы ведет себя неадекватно и находится в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал у членов ВККС доверия.  В итоге дисциплинарное производство в отношении судьи было закрыто, а Комиссия приняла решение направить в ВККА документы, чтобы была дана соответствующая оценка поведению адвоката. однако в марте  2013 года ВККСУ сделало все-таки ему выговор.

«УК»

 

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