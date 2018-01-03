Житель Одесской области забил веслом и утопил бабушку

В мае 2017 года в городе Вилково мужчина, находясь в лодке на одном из каналов Дуная, рядом со свалкой, нанес пенсионерке, 1948 года рождения, многочисленные удары веслом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Измаильская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого Болградским районным судом, гражданин 1991 года рождения приговорен к 10 годам лишения свободы.

В частности, мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства своей бабушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Установлено, что в мае 2017 года в городе Вилково подозреваемый, находясь в лодке на одном из каналов Дуная, рядом со свалкой, нанес пенсионерке, 1948 года рождения, многочисленные удары веслом. Когда потерпевшая упала с лодки, он умышленно держал ее голову под водой, в результате чего она умерла.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Килийского отделения полиции. // УНИАН