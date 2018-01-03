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В Днепре один из конфликтующих бросил другому гранату под ноги

03.01.2018 12:40

Пострадавшего увезли в больницу с множественными осколочными ранениями, сообщили в полиции

В ночь с 2 на 3 января на бульваре Славы в городе Днепр произошел конфликт между мужчинами с применением боевой гранаты, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

РГД-5

Установлено, что конфликт произошел около часа ночи. Предположительно один мужчина другому бросил гранату РГД-5.
Подозреваемый в хулиганстве и незаконном хранении боеприпаса задержан в порядке ст. 208 УПК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы. // Сегодня

 

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