Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Пятнадцать украинских шахматистов вошли в сотню лучших в мире

03.01.2018 13:28

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинг-лист на начало 2018 года в котором значительное количество шахматистов представляет Украину,

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские шахматы.

Картинки по запросу ФИДЕ

Возглавил список мужской части чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2834). Рейтинг-лист шахматистов Украины возглавляет Василий Иванчук (2726).

Двое украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше. В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Василий Иванчук (2726), Павел Эльянов (2710), Юрий Криворучко (2694), Руслан Пономарев (2694), Юрий Кузубов (2691), Мартин Швецов (2679), Александр Моисеенко (2660).

В сотню сильнейших шахматисток мира входят 8 представительниц Украины Анна Музычук (2571), Мария Музычук (2540), Наталья Жукова (2438), Анна Ушенина (2423), Инна Гапоненко (2410), Юлия Осьмак (2375), Татьяна Василевич (2360), Наталья Букса (2357).

Заметим, что в юшошескую сотню сильнейших вошли Павел Воронцов, Кирилл Шевченко, Владимир Ветошко, Евгений Штембуляк, Юлия Осьмак, Елена Мартинкова, София Краснокутская, Мария Бердник.

Напомним, в ОАЭ завершился 8-й женский турнир на Кубок Шарджи в котором принимала участие одна представительница Украины. Международный мастер Светлана Москалец, которая стояла 14-й в стартовом списке с 7,5 очками из 9 возможных, разделила первое место с рейтинг-фаворитом турнира международным гроссмейстером из Польши Моникой Сочко, и только третий дополнительный показатель оставил украинку второй.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...