Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации

Среди лиц, которые 27 декабря были освобождены из плена боевиков "ЛДНР", есть подозреваемые в финансировании терроризма, передачи информации членам НВФ и прочих преступлениях. Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что список подобных лиц не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также – в передаче информации", - рассказал Тука.

Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на оккупированной территории.

Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил, что среди 73 освобожденных лиц - 14 подозревают в самовольном оставлении воинских частей. Им, по словам Бирюкова, до решения суда не намерены выплачивать материальную компенсацию.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.