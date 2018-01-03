Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации

03.01.2018 14:41

Из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц

Среди лиц, которые 27 декабря были освобождены из плена боевиков "ЛДНР", есть подозреваемые в финансировании терроризма, передачи информации членам НВФ и прочих преступлениях. Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Георгий Тука

Он отметил, что список подобных лиц не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также – в передаче информации", - рассказал Тука.

Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на оккупированной территории.

Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил, что среди 73 освобожденных лиц - 14 подозревают в самовольном оставлении воинских частей. Им, по словам Бирюкова, до решения суда не намерены выплачивать материальную компенсацию.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...