В Одессе объявили в розыск прокуроров, причастных к ограблению инкассаторов

Прокуроров подозревают в причастности к присвоению 120 тысяч долларов

Полиция объявила в розыск двоих сотрудников прокуратуры Одесской области, которых подозревают в причастности к ограблению предпринимателя и присвоению 120 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным ведомства, в розыск объявлены Андрей Менялин и Александр Грамма, которые подозреваются в присвоении крупной суммы вместе с тремя следователями полиции 1 декабря 2017 года.

"Речь идет о резонансном деле – отобрали большую сумму, подбросили оружие… Когда задержали полицейских, оба прокурора уволились, а потом исчезли", – отметили в прокуратуре.

Прокуроры подозреваются в совершении преступлений по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе, в злоупотреблении властью или служебным положением, подделке документов.

"По данным следствия, указанные лица в сговоре завладели средствами в сумме 120 тысяч долларов. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство прокуратуры о задержании двух бывших сотрудников с целью привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 1 декабря 2017 года в Одессе задержали троих следователей полиции, которых подозревают в ряде преступлений, среди которых – разбойное нападение, служебный подлог и присвоение 120 тысяч долларов, принадлежащих предпринимателям.

Изначально подозреваемые составили от вымышленного имени заявление о том, что сотрудники фирмы якобы выманили деньги у липового заявителя, а также о том, что у них якобы имеется незаконное оружие.

По этим сфальсифицированными сведениям следователи начали уголовное производство, к которому присоединили составленный ими же протокол допроса "потерпевшего".

Сфабрикованные один из следователей согласовал с процессуальным руководителем прокуратуры Одесской области и получил постановление на проведение обыска автомобиля Subaru "злоумышленников".

Позже заговорщики с привлечением спецназа в центре Одессы остановили автомобиль, положили на землю водителя и двоих пассажиров, после чего устроили обыск. Пока спецназовцы караулили "опасных вооруженных преступников", за их спинами следователи положили на заднее сиденье автомобиля сумку с оружием и похитили из автомобиля две сумки с 120 тысячами долларов. // Сегодня