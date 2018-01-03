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У м. Сватове на Луганщині загинули двоє юнаків та дівчина

03.01.2018 16:05

 До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в одному з будинків в м. Сватове виявлені тіла 2 юнаків та дівчини. За вказаним фактом правоохоронцями області розслідується кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що молоді люди залишились переночувати у будинку одного з хлопців та відсвяткувати Новий рік. Наступного дня до будинку завітав знайомий компанії, який і виявив 3 трупи, після чого викликав швидку медичну допомогу.

Картинки по запросу отруїлись чадним газом

За попередньою версією один з хлопців розтопив піч на твердому паливі та внаслідок несправності димоходу вказані особи отруїлись чадним газом. Наразі призначено комплекс судово-медичних експертиз.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури. 

На теперішній час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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