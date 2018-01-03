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В Харькове при пожаре в многоэтажке погибли двое людей

03.01.2018 14:38

По предварительным данным ГСЧС, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём.

Пожар произошёл сегодня около 0.40 в жилом шестиэтажном доме на улице Библика, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Горела квартира на верхнем этаже. В доме деревянные конструкции, и пламя быстро перекинулось на соседнюю квартиру и на чердак — в общей сложности, на 250 квадратных метров. Пожар тушили 50 спасателей. Полностью справиться с огнём они смогли к 3.40.

С верхних этажей дома эвакуировали 16 человек. В сгоревшей квартире пожарные нашли тело 50-летней хозяйки и 44-летнего мужчины.

 

 

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