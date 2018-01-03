В Харькове при пожаре в многоэтажке погибли двое людей

Пожар произошёл сегодня около 0.40 в жилом шестиэтажном доме на улице Библика, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Горела квартира на верхнем этаже. В доме деревянные конструкции, и пламя быстро перекинулось на соседнюю квартиру и на чердак — в общей сложности, на 250 квадратных метров. Пожар тушили 50 спасателей. Полностью справиться с огнём они смогли к 3.40.

С верхних этажей дома эвакуировали 16 человек. В сгоревшей квартире пожарные нашли тело 50-летней хозяйки и 44-летнего мужчины.