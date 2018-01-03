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В Глевахе пятеро малолеток жестоко избили и ограбили 18-летнего парня

03.01.2018 15:03

На данный момент пострадавший находится в больнице, идет досудебное расследование

Правоохранители расследуют инцидент, в котором подростки жестоко избили 18-летнего парня и ограбили в новогоднюю ночь. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

избили и ограбили

Преступление было совершено в поселке городского типа Глеваха в ночь на 1 января 2018 года. Несколько подростков напали на 18-летнего парня, избили его битами, руками и ногами, а потом вытащили из кармана кошелек и разделили между собой. На данный момент пострадавший находится в больнице.

"Благодаря слаженным действиям полицейских причастные к избиению лица были установлены в течение часа. Ими оказались пятеро ребят: самому старшему - 14, младшему шестикласснику - 12 лет. Двое из них в поле зрения полиции не попадали. Родители остальных злоумышленников неоднократно привлекались к административной ответственности по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей)", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. Согласно законодательству привлечь к уголовной ответственности за такой проступок можно с четырнадцати лет. // 112.ua

 

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