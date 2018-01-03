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Изменения в правилах дорожного движения вступили в силу (инфографика)

03.01.2018 15:31

Штрафы стали намного больше, а следить за нарушителями будут с камер видеофиксации на дорогах

С 1 января в силу вступили изменения в правила дорожного движения в Украине, которые были утверждены Кабинетом министров. В Министерстве внутренних дел разъяснили, чего ждать украинцам.

Правила для водителей ужесточили. Фото: novosti-n.org

Изменения в законодательство коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах – до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений ПДД, изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиление ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

ПДД+1

Так, например, совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения (в случае нанесения телесных повреждений другому лицу) предусматривается лишение свободы до 3 лет и забирают права на срок от 3 до 5 лет. Если ДТП смертельное – тюремный срок от 7 до 12 лет и запрет садиться за руль от 5 до 12 лет.

ПДД_2

Кроме ограничения скорости до 50 км/ч, также внедрена система видео- и фотофиксации нарушений на дорогах. Кстати, штраф за превышение указанной граничной скорости – 3,4 тыс. грн. Такой же штраф и за то, если водитель сбежит с места аварии.

ПДД_3

Также начал работать новый порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушения на дорогах. Если таких нарушений было не более двух, либо вообще не было – человек меняет временное удостоверение на постоянное.

Как сообщалось, несмотря на новые ограничения скорости, столичные водители продолжают ездить быстрее, чем это теперь разрешено. Это показал эксперимент, который журналисты провели вместе с автоэкспертом. // Сегодня

 

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