Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Запорожье задержали чиновников, которые систематически вымогали деньги у семей покойников

03.01.2018 16:43

В Запорожье прокуратура передала в суд обвинения относительно трех должностных лиц подразделения Специализированного коммунального предприятия горсовета "Запорожская ритуальная служба".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Фото: svopi.ru

Чиновников обвиняют в систематическом вымогательстве взяток за выделение на территории кладбища мест для захоронения умерших.
"На протяжении 2017 систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды от физических лиц за выделение на территории "Южного" кладбища мест для захоронения умерших", – говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинение было утверждено по статье "получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством, совершенное организованной группой".

Дело будет рассматривать Коммунарский районный суд Запорожья.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...