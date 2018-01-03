В Запорожье задержали чиновников, которые систематически вымогали деньги у семей покойников

В Запорожье прокуратура передала в суд обвинения относительно трех должностных лиц подразделения Специализированного коммунального предприятия горсовета "Запорожская ритуальная служба".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Чиновников обвиняют в систематическом вымогательстве взяток за выделение на территории кладбища мест для захоронения умерших.

"На протяжении 2017 систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды от физических лиц за выделение на территории "Южного" кладбища мест для захоронения умерших", – говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинение было утверждено по статье "получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством, совершенное организованной группой".

Дело будет рассматривать Коммунарский районный суд Запорожья.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня