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В полиции рассказали, как была убита Ноздровская

03.01.2018 15:47

Экспертиза показала, что юрист погибла не от утопления и не была изнасилована

Правозащитница и юрист Ирина Ноздровская, тело которой обнаружили в реке под Киевом, умерла от множественных колото-резаных травм. Об этом рассказал спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

Ирина Ноздровская. Фото: Facebook

Он сразу же отметил, что экспертиза опровергла вероятность изнасилования правозащитницы.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии, она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", – сказал Жукович.

Также он опроверг слухи, что якобы дядя осужденного за смертельное ДТП, уехал в РФ. Отметим, что он является бывшим председателем Вышгородского районного суда.

"Никто никуда не сбегал и не выезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", – подчеркнул Жукович.

Ранее в полиции озвучивались версии мотива преступления. Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры – Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. // Сегодня

 

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