Уволен чиновник, требовавший при приеме на работу назвать дату рождения Бандеры и спеть песню УПА

Дисциплинарная комиссия Министерства юстиции во время служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярославом Жукровским и рекомендовала уволить его с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Дисциплинарная комиссия установила, что при издании приказов Жукровский нарушил требования Конституции и ряда законов.

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 года Минюст начал служебное расследование против Жукровского, который при приеме на работу сотрудников требовал от них назвать дату рождения Степана Бандеры и спеть песню бойцов Украинской повстанческой армии «Лента за лентою».

«Принятые решения находятся за пределами полномочий главы областной юстиции и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий. Поэтому дисциплинарная комиссия в соответствии с законом «О государственной службе» рекомендовала применить к начальнику Главного территориального управления юстиции во Львовской области Жукровскому Ярославу Ивановичу дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы», — сказано в сообщении.

Министерство юстиции отмечает, что Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хоть какие-то объяснения комиссии.

«На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Я. Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области», — сказано в сообщении. // Realist