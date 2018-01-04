«Побежденные» Путиным сирийские боевики уничтожили на российской базе 7 самолетов и склад

Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант». Инцидент в Хмеймиме называют одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.

На фото, сбитый в августе 2016-го в провинции Идлиб российский вертолет Ми-8. Фото: Reuters

По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.

«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, идет ли речь о россиянах.

Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет, отмечает Meduza.