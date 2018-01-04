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«Побежденные» Путиным сирийские боевики уничтожили на российской базе 7 самолетов и склад

03.01.2018 23:14

В результате минометной атаки 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов. 

Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант». Инцидент в Хмеймиме называют одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.

в провинции Идлиб сбит российский вертолет Ми-8

На фото, сбитый в августе 2016-го в провинции Идлиб российский вертолет Ми-8. Фото: Reuters

По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.

«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, идет ли речь о россиянах.

Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет, отмечает Meduza.

Ранее 3 января российское Минобороны сообщило, что 31 декабря в Сирии при перелете на аэродром Хама разбился вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. В ведомстве заявили, что вертолет не был обстрелян, а упал вследствие технической неисправности. Почему о катастрофе рассказали только спустя четыре дня, не уточняется.

Российская база Хмеймим периодически подвергается обстрелам, но о каких-то потерях в связи с этим ничего не сообщалось. 28 декабря стало известно, что системы ПВО успешно уничтожили ракеты «Град», запущенные в сторону базы.

В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил, что из Сирии будет выведена значительная часть российского контингента. При этом Россия на постоянной основе продолжит присутствовать в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе.

 

 

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