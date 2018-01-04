СБУ предупреждает, что ФСБ ведет охоту на украинцев в России

В ведомстве предупредили о системных провокациях в отношении украинских граждан после задержания участника АТО Олега Негоды

Российские спецслужбы ведут охоту на украинских граждан на территории РФ и их задержание в соседнем государстве имеет системный характер. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отметили в СБУ, спецслужбы РФ перешли к практике провокаций в отношении украинских граждан.

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

В связи с этим в СБУ предостерегают украинцев от поездок в Россию, поскольку спецслужбы РФ начали целенаправленную охоту них.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении. // 112.ua