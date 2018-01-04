Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Львовщине хранительница конфиската взятками делилась с таможенниками

04.01.2018 00:41

Часть неправомерной выгоды предназначалась должностным лицам Львовской таможни ГФС

 

 

Во Львовской области задержали предпринимателя, которая за взятки обещала заинтересованным лицам вернуть конфискованный у них товар.

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

"Оперативники управления защиты экономики Нацполиции установили, что товар, изъятый работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию на одно из предприятий", – сообщает львовская полиция.

Далее руководитель этой фирмы уже самостоятельно принимала решения о дальнейшей судьбе конфиската. Так, за возвращение изъятого товара злоумышленница требовала 45 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Часть указанных денег шла в руки должностных лиц Львовской таможни ГФС. Средства полагались за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности, которые, якобы, свидетельствовали о фактическом уничтожении конфискованного товара.

"Задержали директора общества с ограниченной ответственностью при получении оговоренной суммы взятки. Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем", – добавляют в полиции. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...