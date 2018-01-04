На Львовщине хранительница конфиската взятками делилась с таможенниками

Во Львовской области задержали предпринимателя, которая за взятки обещала заинтересованным лицам вернуть конфискованный у них товар.

Во время задержания. Фото: Нацполиция

"Оперативники управления защиты экономики Нацполиции установили, что товар, изъятый работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию на одно из предприятий", – сообщает львовская полиция.

Далее руководитель этой фирмы уже самостоятельно принимала решения о дальнейшей судьбе конфиската. Так, за возвращение изъятого товара злоумышленница требовала 45 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Часть указанных денег шла в руки должностных лиц Львовской таможни ГФС. Средства полагались за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности, которые, якобы, свидетельствовали о фактическом уничтожении конфискованного товара.

"Задержали директора общества с ограниченной ответственностью при получении оговоренной суммы взятки. Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем", – добавляют в полиции. // Сегодня