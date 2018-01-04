Суд признал законным отказ предоставить политубежище Саакашвили

Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить бывшему Президенту Грузии, лидеру политической партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Об этом сказала судья Татьяна Скочок, передают Українські Новини.

Она отклонила иск Саакашивили к Миграционной службе.

В иске экс-Президент Грузии просил признать незаконным отказ Миграционной службы в предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

После оглашения решения защита Саакашвили сказала, что будет обжаловать данное постановление суда.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск Саакашвили о незаконности проведения Министерством юстиции и прокуратурой экстрадиционной проверки по запросу Грузии.