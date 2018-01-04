Суд признал законным отказ предоставить политубежище Саакашвили

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Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить бывшему Президенту Грузии, лидеру политической партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).
Об этом сказала судья Татьяна Скочок, передают Українські Новини.
Она отклонила иск Саакашивили к Миграционной службе.
В иске экс-Президент Грузии просил признать незаконным отказ Миграционной службы в предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
После оглашения решения защита Саакашвили сказала, что будет обжаловать данное постановление суда.
Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск Саакашвили о незаконности проведения Министерством юстиции и прокуратурой экстрадиционной проверки по запросу Грузии.
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