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Суд признал законным отказ предоставить политубежище Саакашвили

04.01.2018 01:17

Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить бывшему Президенту Грузии, лидеру политической партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Об этом сказала судья Татьяна Скочок, передают Українські Новини.

Саакашвили

Она отклонила иск Саакашивили к Миграционной службе.

В иске экс-Президент Грузии просил признать незаконным отказ Миграционной службы в предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

После оглашения решения защита Саакашвили сказала, что будет обжаловать данное постановление суда.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск Саакашвили о незаконности проведения Министерством юстиции и прокуратурой экстрадиционной проверки по запросу Грузии.

 

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