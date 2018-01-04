На хабарі у чверть мільйона гривень затримано начальника з податкової Харківщини

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Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі головного державного ревізора-інспектора управління ДФС у Харківській області.
Оперативники спецслужби задокументували отримання фіскалом неправомірної вигоди у розмірі двісті п`ятьдесят тисяч гривень від представника підприємства, на якому проводилась планова перевірка.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабара.
Тривають невідкладні слідчі дії.
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...