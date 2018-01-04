В столице двое украинцев снимали для России антиукраинские видеопроекты

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК, передает УНН.

Так, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 29.05.2017 года, по факту проведения в течение 2014-2017 гг подготовки, развязывания и ведения информационной агрессии с помощью общедоступных и социально-ориентированных ресурсов сети Интернет, направленной на дискредитацию Украины и формирования нужного Российской Федерации общественного мнения, в том числе у жителей временно оккупированной территории полуострова Крым и материковой части Украины.



"В ходе досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины готовили по заказу российских структур антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии размещались на канале популярного видеохостинга и транслировались российскими СМИ.

В частности, подготовленные ими материалы были направлены на поддержку деятельности террористических организаций, предоставления легитимности действиям государства-оккупанта, а также на совершение насильственных действий по изменению государственного устройства Украины", - говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что украинцы периодически выезжали в РФ, где получали инструкции, а также наличные за проделанную работу и на новые информационные проекты. При этом, в качестве студии для съемок и монтажа видеосюжетов использовали частный дом в Киеве.

Сегодня, по данным пресс-службы, в рамках уголовного производства работниками прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками СБ Украины на выполнение решений суда проведены обыски по месту жительства этих лиц, где выявлено и зафиксировано сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления и изъято орудие его совершения в отношении которых будут проведены соответствующие экспертизы.