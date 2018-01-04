В Чечне уголовник застрелил полицейского начальника

Вечером в среду, 3 января, в Чечне был убит начальник отдела полиции села Автуры Шалинского района республики, сообщается на сайте регионального управления МВД. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в нападении - его личность уже установлена.

В пресс-службе полиции заявили, что преступник совершил "подлый выстрел в спину" полицейскому, когда тот выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений правоохранитель скончался на месте.

В ведомстве также отметили, что, по имеющейся информации, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района, 1990 года рождения. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по задержанию подозреваемого в нападении", - подчеркивается в заявлении.

ТАСС уточняет, что погибший полицейский - Абубакар Устарханов. Нападение же, по предварительным данным, совершил житель села Автуры по фамилии Баймурадов.

"Он целился ему в голову. Затем взял оружие Устарханова и скрылся на его машине. Центр перекрыт, магазины все закрыли", - отметил источник агентства в правоохранительных органах Чечни. // NEWSru.com