Вспышка гепатита А в Николаеве: зарегистрировано 37 случаев, горсовет закрывает пункты разлива воды

В среду, 3 января, в малом зале горсовета состоялось срочное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС г. Николаева с целью локализации и ликвидации случаев заболевания вирусным гепатитом А.

Вначале заседания и.о. городского головы Николаева Татьяна Казакова напомнила, что к ней поступило письмо от и.о. директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Владимира Клочко, в котором сообщается об ухудшении эпидемической ситуации по вирусному гепатиту А среди жителей Николаева. По состоянию на 3 января зарегистрировано 37 случаев заболевания, преимущественно в Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах, в том числе у 6 детей.

На заседании присутствовал заместитель директора ГУ «Областной лабораторный центр» Александр Игнатенко. Он добавил, что по результатам заключений причиной заражения все-таки послужила вода.

«После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов разлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв», - сообщил он.

На сегодняшний день Госпотребслужбой были отобраны образцы воды из мест, в которых больные приобретали воду. На данный момент образцы воды доставлены в вирусологическую лабораторию и параллельно направлены на исследование в специализированную лабораторию в г. Одесса. Результаты будут готовы уже через несколько дней.

«Но точно сказать, что причиной заражения стала водопроводная вода или вода из пунктов разлива, мы пока не можем — еще нет результатов исследований», - отметил Игнатенко.

На заседании комиссии было заявлено, что всего по Николаеву находятся около 120 мест по продаже очищенной воды, но ввиду моратория на проверки контроль качества поставляемой продукции Госпотребслужба проводить не могла, кроме случаев, когда сама фирма обращалась в службу для проверки. К тому же в две существующие лаборатории, одна из которых находится в «Николаеводоканале» и лабораторном центре, собственники точек продажи воды за исследованием не обращались, поэтому вызывает встревоженность — где же фирмы проводили анализ качества воды.

Как сообщила начальник Управления Госпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко, семь мест, где заболевшие приобретали очищенную воду, уже проверяются, однако на одной из точек продавец отказалась предоставлять воду и сотрудникам пришлось приобрести ее для анализа.

Некоторые пункты по продаже воды расположены по таким адресам:

- ул. Озерная, 9в (магазин №111 на рынке «Лазурный» «Чистая вода»)

- ул. Шоссейная, напротив кафе «Надежда» («Ключи здоровья»)

- около перекрестка ул. Водопроводной и ул. 2-ой Поперечной («Ключи здоровья»)

- ул. Фрунзе, около пересечения с пр. Центральным (напротив кафе «Картопляна хата»)

- ул. Киевская, 3 («Чистая вода»)

- ул. Мореходная, 14

Как отметил представитель управления здравоохранения, некоторые лечебные учреждения города готовы перепрофилировать в случае роста заболевания среди граждан.

В свою очередь, по словам заместителя начальника управления образования Анны Деркач, в учебных заведения проводится усиление санитарно-эпидемиологического режима, но к счастью, пока школы находятся на каникулах до 15 января. В детских садах детям дают только кипяченную воду. Также, после отработки Госпотребслужбой школы №11, там рекомендовали провести дезинфекцию.

Предприятию ГКП «Николаевводоканал» также поручили осуществить подвоз питьевой воды в случае запрета торговли водой в пунктах очистки в Варваровку, Большую и Малую Коренихи, ввиду отсутствия там городского водопровода.

«Мы не можем закрыть все пункты по продаже воды — мы закрываем, согласно законодательству, только семь точек, которые мы озвучили. Думаю, что будут закрыты и другие точки по выводам Госпотребслужбы», - резюмировала Татьяна Казакова.

В итоге, комиссия проголосовала за создание рабочей группы по проблеме повышения заболеваемости и приостановке деятельности семи пунктов продажи воды до момента получения соответствующих анализов. Остальные пункты представители Госпотребслужбы совместно с администрациями районов обязались проверить до 20 января.

Представители комиссии решили также оповестить население, о необходимости принятия мер безопасности для недопущения распространения заболевания, в частности кипятить питьевую воду и временно не приобретать воду в пунктах разлива. // svidok.info