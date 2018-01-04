Под Киевом мамаша-изверг избила 9-месячного младенца

В Вышгородском районе Киевской области произошел скандальный случай. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, 22-летняя женщина после ссоры с мужем согнала злость на своей 9-месячной дочери и избила малышку.

"Полицию и врачей вызвала небезразлична женщина, которая увидела на улице молодую женщину с ребенком – у девочки были синяки на лице, а одета она была совсем не по погоде. Медработники доставили ребенка в больницу. При осмотре у девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом лучевой кости и травма головы. Сейчас младенец находится в безопасности, под пристальным вниманием врачей "Охматдет", – сообщают в полиции Киевской области.

Правоохранители выяснили, что несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из города Днепр. Она воспитывалась в неблагополучной семье и неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны родителей. А после того, как родила своего ребенка, ее выгнали с младенцем из дома.

Открыто уголовное производство. Ситуация находится на контроле у уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы.

Напомним, ранее в начале ноября прошлого года в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

"Мальчик по имени Владислав позвонил в полицию и попросил патрульных приехать как можно быстрее, поскольку отец избивал его 10-летнего брата Костю", – сообщили правоохранители.

Кроме того, в том же месяце в Киеве мужчина избил двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы, информация о госпитализации двухлетнего ребенка поступила по спецлинии "102" от врачей. Во время общения с матерью мальчика правоохранители выяснили: когда женщина вернулась домой, обнаружила сына, который тяжело дышал. Женщина добавила, что ее сожитель не объяснил причину плохого состояния мальчика, а начал кричать на нее. После этого местная жительница вызвала "скорую", а ее гражданский муж ушел из дома. // Сегодня