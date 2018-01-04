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У Києві зловмисник, перебуваючи під домашнім арештом за вбивство, до смерті побив чоловіка (фото)

04.01.2018 10:29

Протягом кількох днів раніше судимий уродженець Луганської області побив киянина і підпалив квартиру, щоби приховати злочин, та смертельно травмував ще одного місцевого жителя.

До чергової частини Святошинського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Леся Курбаса вбили людину. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

убивство

На місці події оперативники опитали заявника. Він розповів, що разом із другом прийшов до знайомого, де розпивав алкогольні напої.

Між чоловіками виник словесний конфлікт, після чого товариш вдарив власника квартири стільцем по голові. Вони залишили потерпілого у квартирі та пішли.

убивство

Наступного дня товариші повернулися у помешкання, де сталася бійка, та виявили хазяїна мертвим.

Оперативники встановили особу правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше судимий 34-річний уродженець Луганської області, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців. З’ясувалося також, що за кілька днів до вказаної події під час вживання алкогольних напоїв він побився зі ще одним киянином. Коли власник квартири втратив свідомість, зловмисник підпалив квартиру, щоби приховати злочин. Згодом тіло потерпілого виявили пожежники.

убивство

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Фігурантові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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