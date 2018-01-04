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В ДПТ в России погибли 10 человек, в том числе четверо детей

04.01.2018 02:04

Пресс-служба Управления МВД РФ в Ханты-Мансийском автономном округе сообщила о том, что в 3 января в Октябрьском районе, на 159 км автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло столкновение 2 автомобилей: "Renault DUSTER" и "Mazda 6". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Сегодня в Октябрьском районе… на 159 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань произошло столкновение двух автомобилей – Renault и Mazda. По предварительным данным в результате ДТП погибли 10 человек ,из них: 6 взрослых и 4 ребенка", – сказано в сообщении.

Картинки по запросу В ХМАО в результате ДТП погибли 10 человек

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Также на месте развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего.

Следственным управлением УМВД России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). // 112.ua

 

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