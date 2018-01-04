Мужчина отомстил приятелю – угнал его машину и припарковал на платной стоянке в центре Москвы

Житель Москвы украл машину друга и оставил на платной парковке напротив Центрального универсального магазина (ЦУМ) в центре Москвы, после чего владелец машины получил внушительный счет за парковку.

Об этом в Telegram сообщает канал Mash.

Два жителя Москвы, Игорь и Анатолий, вместе путешествовали по югу России, однако во время путешествия друзья поссорились, поэтому домой возвращались порознь.

Вернувшись домой, Анатолий обнаружил, что его машина Opel пропала.

Через неделю выяснилось, что его машину украл Игорь, который припарковал ее на платной стоянке напротив ЦУМа.

Теперь Анатолий должен заплатить порядка 100 тыс. рублей (около 50 тыс. грн) за услуги парковки. // Realist