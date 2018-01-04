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На Свалявщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки

04.01.2018 12:24

Слідчі Свалявського відділення поліції спільно з працівниками спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області розкрили вбивство пенсіонерки в селі Уклин. Підозрюваний затриманий та перебуває під вартою.

Вчора, 2 січня, на лінію «102» надійшла заява про вбивство в селі Уклин Свалявського району. Поліція на місці події встановила, що 41-річний чоловік, перебуваючи в гостях, наніс ножові поранення 70-літній господині. Свідком події став чоловік потерпілої.

убивство

Підозрюваний намагався втекти з місця події, однак працівники групи реагування патрульної поліції оперативно затримали чоловіка поблизу будинку в лісі.

Тіло жінки направлено в прозектуру Свалявської районної лікарні.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання під вартою Мукачівського відділу поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Слідство у справі триває.

 

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

 

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