У Полтавському гарнізоні військовослужбовця засуджено за самовільне залишення військової частини

Октябрьський районний суд м.Полтави підтримав позицію прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України та засудив військовослужбовця однієї з частин Збройних Сил України за самовільне залишення військової частини.

Старший солдат за контрактом, під час проходження військової служби в умовах особливого періоду, виконуючи завдання військової служби в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області, у серпні 2017 року самовільно залишив військову частину та вибув за місцем проживання в одне з міст Полтавської області.

У ході реалізації скоординованих заходів в рамках проведення широкомасштабного розшуку, прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону було встановлено місце знаходження підозрюваного та на підставі ухвали слідчого судді затримано.

Наприкінці грудня 2017 року вироком Октябрьського районного суду м.Полтави військовослужбовцю С., за вчинення правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби), призначено покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні строком на один рік.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України