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Дніпровського поліцейського затримали на хабарі у сорок тисяч гривень (відео)

04.01.2018 12:02

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі старшого слідчого обласного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав сорок тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження за фактом скоєння ДТП.

хабар

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центрі міста під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі доларів США.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. 

Прес-центр СБ України

 

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