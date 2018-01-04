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Деcять китайцев погибли в результате пожаре в обувном цеху под Новосибирском

04.01.2018 12:57

 В качестве основной версией произошедшего рассматривается короткое замыкание и неисправность системы электропитания

Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском унес жизни рабочих иностранцев, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Фото: panthermedia/vostock-photo

"Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом". - сказал источник. Как уточнял ранее собеседник агентства, судя по документам погибших, они являлись гражданами Китая и работали на фабрике.

Он сообщил, что рассматриваются две версии произошедшего - короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.

"Основной версией пока считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки. Однако, возможно, что погибшие не были знакомы с элементарными правилами безопасности или не прошли инструктаж по соблюдению норм безопасности жизнедеятельности на производстве", - сказал источник.

Предварительно, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось.

 

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