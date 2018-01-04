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Падение автобуса в пропасть в Перу: количество погибших достигло 51

04.01.2018 14:00

Накануне сообщалось о 48 погибших в результате аварии.

Об этом сообщает Associated Press.

Перу

"Число погибших после аварии межпровинциального автобуса в Перу в среду увеличилось до 51 человека", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 48 погибших в результате аварии. Отмечалось, что полицейские и спасатели пытались достать тела погибших, которые находились в автобусе. Позже спасательную операцию приостановили из-за повышения уровня воды, что могло угрожать жизни сотрудников спасательных служб.

 

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