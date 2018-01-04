Падение автобуса в пропасть в Перу: количество погибших достигло 51

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Накануне сообщалось о 48 погибших в результате аварии.
Об этом сообщает Associated Press.
"Число погибших после аварии межпровинциального автобуса в Перу в среду увеличилось до 51 человека", – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 48 погибших в результате аварии. Отмечалось, что полицейские и спасатели пытались достать тела погибших, которые находились в автобусе. Позже спасательную операцию приостановили из-за повышения уровня воды, что могло угрожать жизни сотрудников спасательных служб.
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