Падение автобуса в пропасть в Перу: количество погибших достигло 51

Накануне сообщалось о 48 погибших в результате аварии.

Об этом сообщает Associated Press.

"Число погибших после аварии межпровинциального автобуса в Перу в среду увеличилось до 51 человека", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 48 погибших в результате аварии. Отмечалось, что полицейские и спасатели пытались достать тела погибших, которые находились в автобусе. Позже спасательную операцию приостановили из-за повышения уровня воды, что могло угрожать жизни сотрудников спасательных служб.