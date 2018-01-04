На Луганщині двох грабіжників засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом грабежу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України).

Під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що у вересні 2017 року у вечірній час доби двоє раніше судимих мешканців Сєвєродонецька, перебуваючи поблизу ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», підійшли до вантажного автомобілю, який стояв поблизу прохідної заводу, та погрожуючи водію заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном останнього.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області ухвалено обвинувальний вирок, яким грабіжників визнано винними та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.



Прес-служба прокуратури Луганської області