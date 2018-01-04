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Запущенная в Северной Корее ракета упала на город

04.01.2018 13:02

Ракета, запущенная в Северной Корее в апреле, упала в черте города Токчхон, сообщает американское издание The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве и анализ спутниковых снимков.

По данным издания, неудачное испытание ракеты средней дальности «Хвансон-12» было проведено 28 апреля. Ракета провела в воздухе около одной минуты после чего упала на территории города Токчхон, причинив значительный ущерб комплексу промышленных и сельскохозяйственных зданий.

Предположительно, пишет The Diplomat, у ракеты отказал двигатель первой ступени.
Запуск, завершившийся падением ракеты в черте города, был, по данным издания, третьим испытанием ракеты «Хвансон-12».

В конце августа КНДР объявила об успешном испытании ракеты «Хвансон-12», запущенной в сторону Японии. Тогда ракета пролетела 2700 километров, в том числе над территорией Хоккайдо, и, разделившись на три части, упала в Тихий океан.

Власти КНДР в 2016-2017 годах году резко увеличили число ракетных испытаний. В конце ноября 2017 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна завершила создание ядерных сил. // Медуза

 

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